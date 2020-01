28.01.2020

Wohnungen fehlen auch den Vereinen

Beim Bürgertreff mit der SPD beklagen sie, dass junge Menschen abwandern

Was die Diedorfer beschäftigt, haben die SPD-Kandidaten bei ihrem Treffen mit Bürgern am Diedorfer Glühweinstand erfahren. Eine häufige Frage war dabei, welche Möglichkeiten die Diedorfer SPD auf die starke Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Diedorf vorsieht. Immer mehr wird dabei von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen berichtet, denen junge Mitglieder verloren gehen, weil sie in Diedorf keine Wohnung finden, die ihrem Geldbeutel entspricht. Da wurden die Lösungsvorschläge der Diedorfer SPD sehr begrüßt, dass durch Einheimischen-Modelle und dem Ankauf von Grundstücken durch die Gemeinde in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften des Landkreises diese Versorgungslücke geschlossen werden soll. Auch flexible Wohnkonzepte mit Pachtlösungen von frei stehenden Grundstücksflächen innerhalb der Gemeinde sahen die Interessierten als guten Ansatz.

Neben der Wohnraumproblematik spielten auch die Themen Trinkwasser und Umweltschutz eine große Rolle. Auch der SPD-Landratskandidat Fabian Wamser aus Schwabmünchen war mit von der Partie und erläuterte seine Vorstellungen von einem „Sozialen Landkreis“. (AL)

