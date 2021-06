Die kleinen Fans in Wollbach sind zum Jubeln bereit

EM-Gewinnspiel: Sogar der Garten von Familie Stöckle ist in Deutschland-Farben dekoriert.

Das Jubeln beherrschen Maximilian, Paul und Jonathan (von links) bereits perfekt. Nun müssen nur noch die Tore fallen. Und zwar am besten ein Tor mehr für die deutsche Mannschaft, die am Dienstag gegen den Weltmeister Frankreich antritt. Doch egal, wie das Spiel ausgeht. Familie Stöckle hat bereits jetzt eine Chance, einen der tollen Preise bei unserem EM-Gewinnspiel zu gewinnen. So funktioniert die Teilnahme: