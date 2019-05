vor 22 Min.

Wunsch nach einem Jugendtreff

Gute Gedanken und Glückwünsche für die 18-Jährigen

Ein Dorfplatz für Jung und Alt – mit Möglichkeiten zum Inlineskaten und Stockschießen, einer Eisbahn im Winter, einem Pavillon mit Bänken und Grillplatz: ein Jugendtreff im Ort. Diese Vision stellte der Jugendbeirat der Gemeinde Altenmünster bei der Jugendversammlung vor dem traditionellen Jungbürgerempfang im Pfarrheim St. Vitus vor. Aber auch Glückwünsche an die Jugendlichen wurden verteilt. Das Ensemble des Musikvereins Violau unter der Leitung von Peter Heinle hat den Abend musikalisch begleitet.

Daniela Emmert, Tamara Schuster, Sophia Litzel, Charlotte Kraus, Stephan Trippel, Marian Erhard und Christoph Moser vertreten seit zwei Jahren zusammen mit dem Jugendbeauftragten der Gemeinde, Markus Mayer, die Interessen der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen. Ihnen sei es ein Anliegen, dass ihre Altersgenossen aus Altenmünster nicht nach Zusmarshausen oder Welden fahren müssten, um sich mit anderen treffen zu können. Deshalb forderten sie die versammelten Jugendlichen auf, ihre Wünsche zu äußern. Ganz oben auf der Liste stand dabei ein Jugendtreff in einem geschlossenen Raum, der auch im Winter genutzt werden könnte.

Charlotte Kraus, die für die jungen Leute sprach, richtete an Gemeinde, Bürgerstiftung, Vereine und Unternehmen die Bitte um finanzielle wie auch tatkräftige Unterstützung, damit die Pläne der Jugend umgesetzt werden könnten. Deren Slogan lautet: „Altenmünster – da steckt (noch mehr) Leben drin.“

In der zweiten Hälfte des Abends standen Glückwünsche im Mittelpunkt: an die jungen Erwachsenen, die im vergangenen Jahr volljährig geworden sind. Der Jugendbeauftragte Markus Mayer gab den jungen Ehrengästen beispielsweise den Satz von Heinrich Heine auf den Weg: „In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks.“ Er ermutigte sie, selbstbewusst und unbeirrt ihren Weg zu gehen, und zitierte dazu Marie Curie: „Man muss an seine Berufung glauben und alles daransetzen, sein Ziel zu erreichen.“

Fantasie, Träume und Sehnsüchte wünschte Dekan und Wallfahrtspfarrer Thomas Pfefferer den jungen Frauen und Männern und forderte sie auf, sich im öffentlichen Leben einzubringen.

Bürgermeister Bernhard Walter setzte in seinen Worten an die 18- und 19-Jährigen auf den Austausch zwischen den Generationen: „Den Jungen, die das Neueste vom Neuen kennen, und den Älteren, die das zwar nicht kennen, dafür aber mehr Lebenserfahrung haben.“ Er rief den jungen Erwachsenen zu: „Geht den Weg, der gut für euch ist, und seid euch bewusst, dass das für jeden ein anderer Weg ist!“

Gelegenheit zum Gedankenaustausch zwischen den jungen Gästen, Gemeinderäten und Geistlichen gab es zum Abschluss des Empfangs bei Häppchen und Cocktails. (hwe)

