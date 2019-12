06:59 Uhr

Xaver Röder aus Ellgau hat lebenslanges „Mühlenfieber“

Der Ellgauer Unternehmer hat seine Lebensgeschichte geschrieben. Ein Ort spielt eine besondere Rolle und manche Anekdoten sind direkt aus dem Leben gegriffen.

Von Rosmarie Gumpp

Xaver Röder, selbstständiger Unternehmer und Landwirt im Ruhestand aus Ellgau, präsentierte in der Stehlesmühle in Vorderried sein Buch „Mühlenfieber“. In seiner Biografie widmet er sich nicht nur Weggefährten, sondern auch einem wichtigen Ort in seinem Leben, der für die Entstehung des Buches eine wichtige Rolle gespielt hat.

In seinem Buch berichtet Röder, der 1951 in Ellgau geboren wurde, über sein Leben, sein Geschäft, seine Musik und den Zweiten Weltkrieg. Xaver Röder, von allen nur „Vere“ genannt, wächst mit den Geschwistern Leonhard, Konrad, Monika und Ulrich auf dem Hof der Eltern Franz Xaver und Ottilie Röder auf. Die Familie siedelt vom Ortskern über auf eine Hofstelle am Ortsrand.

„Solchene und solche Beamten“

Manche Anekdoten in Röders Buch sind direkt aus dem Leben gegriffen. So schreibt er über Briefe, die er von einer Behörde oder einer anderen Verwaltungsstelle bekommen und über die er sich geärgert hat. Mit der Zeit wuchs in Röder die Idee, diese Erlebnisse und Erfahrungen mit den „solchenen und solchen Beamten“ in einem Buch aufzuschreiben. Sein Buch enthält aber nicht nur Behördenvorgänge. Es erzählt von Röders Kindheit auf dem Hof und dem Dorf, es beinhaltet Erzählungen der Eltern und besonders des Vaters. Zudem sind im Anhang Feldpostbriefe des Vaters und Onkels zu finden. Diese zeigen die Grausamkeit des Krieges, geschrieben aus der Perspektive von Soldaten.

Das Buch zeigt aber auch die schönen und wilden Jahre von Röder. Er erzählt der Ellgauer Musikkapelle, wo er unter der Leitung von Richard Rieger den Bombardon spielte. Genauso beschreibt er seine beruflichen Anfänge. Denn schon als junger Mann machte er sich selbstständig und gründete den Landhandel Röder. Oft belächelt, zeigt der Autor, dass man niemals aufgeben dürfe. Viele Grundlagen habe Röder in seinem Elternhaus mitbekommen. Eine Generation, so schreibt er, gebe der anderen Wissen, Weisheit und Erfahrungen weiter.

Manfred Nittbaur gestaltete den Umschlag des Buches

All diese Erfahrungen, Wissen und seine Weisheit schrieb Xaver Röder auf – und zwar mit der Hand. Nun galt es jemanden zu finden, der es lesen und abtippen wird. Diese Aufgabe hat Alfons Epple, pensionierter Gymnasiallehrer, übernommen. Der Kontakt zu ihm entstand über den Wertinger Künstler und akademischen Maler Manfred Nittbaur, der den Umschlag des Buches gestaltet hat. Auf einer Kunstausstellung lernten das Ehepaar Xaver und Dora Röder und Alfons Epple sich kennen.

Dass auf dem Umschlag die Stehlesmühle mit einer kleinen Kapelle, die Röder dort errichten ließ, zu sehen ist, hat einen Grund. Der Ort hat Röder viel bedeutet und spielte auch für die Entstehung des Buches eine große Rolle. Denn der Ellgauer fing heuer in der Stehlesmühle in seinem „Poetenzimmer“ an, seine Gedanken im Kopf zu ordnen und niederzuschreiben. Aber auch schon früher faszinierte ihn dieser Ort, wie er sagte: „Als Kind spielte ich bei der alten Mühle in Ellgau, später kaufte ich die Stehlesmühle in Vorderried.“ Mit dem Erwerb der Stehlesmühle sei für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. Aus diesem Grund gab er seinem Buch auch den Titel „Mühlenfieber“. Das Buch ist ab sofort in der Buchhandlung Eser in Meitingen, in der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen, bei Schreibwaren Eisele in Buttenwiesen und in der Stehlesmühle in Vorderried zu kaufen.

Themen folgen