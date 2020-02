vor 54 Min.

Yoga für Späteinsteiger – nicht nur für Senioren

Volkshochschule hat noch freie Plätze

Bei folgenden Kursen der Volkshochschule Langweid sind noch Plätze frei: „Yoga auf dem Stuhl – für ,Späteinsteiger‘… nicht nur für Senioren“ mit Eva Riehle. Bequeme Kleidung, warme Socken, Handtuch oder leichte Decke bitte mitbringen. Termine sind fünfmal Mittwoch ab 4. März bis 1. April von 9 bis 10.30 Uhr in der Gutenbergschule. Die Gebühr beträgt 26,50 Euro. „Natur Yoga Walk – Erfrischt und öffnet die Sinne“ mit Eva Riehle. Bewegung in der Natur erhöht Sensibilität, Wahrnehmung und innere Gelassenheit. Laufschuhe, wettertaugliche Kleidung, kleiner Rucksack, Sitzunterlage, Getränk bitte mitbringen. Treffpunkt ist sechsmal Mittwoch von 22. April bis 27. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr an der Lechbrücke Langweid, die Gebühr ist 31,80 Euro. Tipps zum „Erben und Vererben“ gibt Bernhard Hille. Folgende Themen werden besprochen: gesetzliche Erbfolge, testamentarische Erbfolge, Pflichtteil, lebzeitige Zuwendungen. Termin ist Mittwoch, 22. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der Schubertschule. Die Gebühr beträgt 5,60 Euro.

und Anmeldung bei Helga Sinninger, Gemeindeverwaltung, Telefonnummer 08230/840013, Fax 08230/840012 oder per E-Mail: helga.sinninger@langweid.de.