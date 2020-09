10:12 Uhr

Zählt ein Nikolaus-Bart als Mund-Nase-Schutz?

Trotz Corona haben die Mitglieder der Kolpingsfamilie Gersthofen mehr als 10000 Euro an Spenden übergeben. Trotz des Geldsegens ist unklar ob die Nikoläuse der Organisation in diesem Jahr Schulen und Kindergärten besuchen können.

Sind die Bärte des Nikolaus oder des Knecht Rupprecht ein wirksamer Mund-Nasen-Schutz im Kampf gegen das Coronavirus? Diese eher scherzhaft gemeinte Frage beschäftigt derzeit die Nikoläuse der Kolpingsfamilie Gersthofen. Noch ist längst nicht klar, ob es in diesem Jahr Besuche in Familien, Schulen oder Kindergärten geben kann.

Was es auf jeden Fall gegeben hat, ist eine Verteilung der Spenden aus dem Jahr 2019. Insgesamt wurden bei den Besuchen in Familien, Schulen, Kindergärten, Vereinen oder Betrieben unter dem Motto „Von Kindern für Kinder“ 10700 Euro gesammelt. Bedacht wurden damit die St. Gregor-Jugendhilfe Augsburg, das Appartementhaus des Sozialdienstes Katholischer Frauen, das Marienheim Baschenegg, das Josefsheim Reitenbuch, das Kinderheim St. Maria in Kalzhofen, das Frere Rochee Kinderzentrum, das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu und der Verein Sicheres Leben, Gersthofen. Aus bekannten Gründen wurden die Spenden allerdings nicht persönlich übergeben sondern per Überweisung getätigt.

Wie geht es weiter mit dem Nikolaus?

Wie geht es nun weiter? „Die ersten Termine sind bereits eingegangen“, berichtet Ober-Nikolaus Reinhold Dempf, der bekanntlich nach 40 Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, aufgrund der Corona-Problematik aber noch ein weiteres Jahr die Aktion leiten und koordinieren wird. „Wann und wie ein Nikolausbesuch im Jahre 2020 durchgeführt werden kann und darf, ist derzeit noch völlig unklar“, so Dempf. Darauf werde man zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. „Wenn man absehen kann, wie sich die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Schulen entwickelt.“ Eines sei bereits sicher: „Großveranstaltungen werden nach jetzigem Stand der Dinge wohl nicht möglich sein.“

zum Nikolausbesuch ist prophylaktisch unter Telefon 0821/ 494399 oder per E-Mail unter reinhold.dempf@gmail.com angeraten

Themen folgen