vor 23 Min.

Zehnjähriger verletzt sich beim Trampolinhüpfen

Am letzten Tag des Stadtberger Stadtfestes zog sich ein 10-Jähriger im großen Trampolinpark eine schwere Verletzung am Bein zu. Die Anlage ist seit Jahren eine beliebte Attraktion auf der Festwiese an der Panzerstraße.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Unfall überschattete den Abschluss des Stadtberger Stadtfestes: ein 10-jähriger Junge verletzte sich am Sonntagabend auf der Festwiese an der Panzerstraße schwer. Nach Angaben der Polizei sprang er auf der großen Trampolinanlage von einem Trampolin auf das andere und verfehlte dabei das Netz. Er landete auf dem härteren Trampolinrand und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 21 Uhr kurz vor Ende des Stadtfestes. Helfer der Wasserwacht Stadtbergen waren sofort zur Stelle, um den 10-Jährigen an der Unfallstelle zu versorgen, weiß BRK-Verbandssprecher Martin Gschwilm. Innerhalb kürzester Zeit waren Rettungswagen und Notarzt vor Ort und brachten den Jungen zur weiteren Versorgung in die Uniklinik nach Augsburg.

Wie Polizeisprecher Michael Jakob erklärt, wurde der Trampolinpark nach dem Unfall überprüft. Dabei konnten keine Fehler an der Anlage festgestellt werden. Sie wurde zuvor vom TÜV abgenommen und für die Benutzung zugelassen. Nach ersten Erkenntnissen war der Unfall eigenverschuldet. Nach Angaben von Markus Voh, der das Stadtberger Ordnungsamt leitet, ist der Unfall auf eine unsachgemäße Benutzung des Trampolins zurückzuführen. Denn das Hin- und Herhüpfen zwischen zwei Trampolins sei nicht zulässig.

Der Trampolinpark wird von der Firma Jump’n Fly betrieben und ist seit Jahren eine beliebte Attraktion auf der Festwiese an der Panzerstraße. Konsequenzen werde es nach Angaben von Voh in diesem Falle nicht geben. „Bei sachgemäßer Benutzung ist das Risiko, sich an der Trampolinanlage zu verletzen, relativ gering“, sagt er.

Anders entschied die Stadt bei einem Sprungturm, der im vergangenen Jahr zu den waghalsigsten Attraktionen auf dem Stadtfest zählte. Weil sich ein 19-Jähriger damals schwer verletzte, gab es den Sprungturm in diesem Jahr nicht mehr. „Das Risiko war uns einfach zu hoch“, sagt Ordnungsamtsleiter Markus Voh. Im vergangenen Jahr war ein 19-Jähriger aus einer Höhe von vier bis sechs Metern vom Turm auf ein Luftkissen gesprungen. Doch statt auf dem weichen Kissen landete der junge Mann im Randbereich und verletzte sich schwer. Auch dieser Unfall war eigenverschuldet, weil der 19-Jährige entgegen der Nutzungsvorschriften im Rückwärtssalto vom Turm sprang.

Abgesehen vom Trampolinunfall am Sonntagabend verlief das Stadtberger Stadtfest ohne größere Zwischenfälle. An fünf Festtagen mussten die Helfer der Wasserwacht dreimal Erstversorgung leisten – wegen einer Schulterverletzung, eines gebrochenes Sprunggelenks und eines Daumenbisses. Zumindest letzterer Vorfall ist auf zuviel Alkohol zurückzuführen. Ein Betrunkener wurde am Freitagabend des Festzeltes verwiesen. Doch anstatt zu gehen, setzte sich der Mann zur Wehr und biss dem Sicherheitspersonal in den Daumen.

