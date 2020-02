15.02.2020

Zehnmal so schnelles Internet

Wie ein Unternehmen aus Neusäß Schulen und Verwaltung des Landkreises zu besseren Datenleitungen verhilft

Im Auftrag des Landkreises Augsburg erhöht LEW TelNet, das Telekommunikationsunternehmen der LEW, die Bandbreiten des Schul- und Behördennetzes des Landkreises bis in den Gigabitbereich: Alle 18 Landkreisschulen können künftig Internetverbindungen mit einer Geschwindigkeit von je 1 Gbit/s nutzen. Auch an zwölf im gesamten Kreisgebiet verteilten Verwaltungsstandorten werden die Anschlussbandbreiten entsprechend erweitert. Das Landratsamt und das zentrale Rechenzentrum des Landkreises erhalten sogar Datenanbindungen mit Übertragungskapazitäten von 5 Gbit/s. Die Einrichtung eines neuen zusätzlichen Ersatzrechenzentrums im Augsburger LEW TelNet-Rechenzentrum verbessert die Ausfallsicherheit der IT-Systeme zusätzlich. „Das Gigabitnetz ist ein Leuchtturmprojekt. Es wird die heute bereits sehr hohen Übertragungsraten in den Schulen und Dienststellen verzehnfachen. Damit steht die Voraussetzung, an unseren Standorten das volle Potenzial modernster Technologien nutzen zu können. Das bedeutet Zukunftssicherheit für die Region und für die Bildung unserer Kinder“, sagt Landrat Martin Sailer.

Bereits seit 2014 stellt LEW TelNet die Dateninfrastruktur für das Schul- und Behördennetz des Landkreises Augsburg bereit. Abgeschlossen sein soll der Ausbau bis Mitte des Jahres. Danach wird LEW TelNet für den Landkreis Augsburg den laufenden Betrieb gewährleisten. Im Netzwerk-Management-Center des Neusässer Datenspezialisten werden dazu die gesamte Glasfaser-Infrastruktur und alle darauf eingerichteten Datenverbindungen rund um die Uhr kontrolliert. Mit einem rund 3000 km langen Glasfasernetz in Bayerisch-Schwaben und Teilen Oberbayerns und mehr als 200 Breitbandprojekten ist LEW TelNet nach eigenen Angaben der größte regionale Netzbetreiber zwischen Donauwörth und Schongau. In dem Unternehmen der LEW-Gruppe arbeiten rund 100 Mitarbeiter. Sitz ist in Neusäß. (AZ)