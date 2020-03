vor 49 Min.

Zehnter Corona-Fall im Landkreis: Grundschule in Adelsried geschlossen

Eine Schülerin an der Grundschule Adelsried ist mit dem Corona-Virus infiziert. Vorsorglich bleibt die Schule in den kommenden 14 Tagen geschlossen.

Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es einen weiteren Corona-Fall im Kreis Augsburg. Es handelt sich im eine Schülerin der Grundschule in Adelsried.

Seit Montag ist ein weiterer Fall des neuartigen Corona-Virus im Landkreis Augsburg bekannt. Wie der Laborbefund belegt, ist eine Schülerin der Grundschule in Adelsried mit dem Virus infiziert und damit der zehnte bestätigte Fall im Augsburger Land. Bislang ist unklar, auf welchem Wege die Ansteckung erfolgt ist, teilt das Landratsamt Augsburg mit.

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg ermittelt derzeit sämtliche Kontaktpersonen im Umfeld der Schülerin, die ebenfalls betroffen sein könnten. Zudem muss die Grundschule Adelsried ab dem morgigen Dienstag als präventive Sofortmaßnahme für 14 Tage geschlossen bleiben. „Da sich der Kreis der Kontaktpersonen an einer Grundschule nicht sicher eingrenzen lässt, können wir nur durch deren vorsorgliche Schließung verhindern, dass sich das Virus an dieser Stelle weiter ausbreitet“, sagt Landrat Martin Sailer zur Maßnahme des Gesundheitsamts.

Ermittlungen in den übrigen Corona-Fällen dauern an

Entscheidungsgrundlage für diesen Schritt ist das Infektionsschutzgesetz. Ermittlungen dauern auch in den übrigen Erkrankungsfällen an Zwischenzeitlich laufen auch in den zuvor bekannt gewordenen Corona-Fällen im Landkreis die Kategorisierungen der Kontaktpersonen sowie die Probenahmen weiter. „Wir betreiben großen Aufwand, um alle Kontaktpersonen schnellstmöglich zu testen und etwaige Sofortmaßnahmen zeitnah veranlassen können“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Zudem befinde sich das Gesundheitsamt im täglichen Austausch mit den in klinischer und häuslicher Quarantäne untergebrachten Personen und Familien. „Wir nehmen jeden Tag Kontakt mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auf, um uns nach dem gesundheitlichen Befinden und dem Genesungsprozess der Menschen zu erkundigen“, so der Landrat. (AL, kinp)

