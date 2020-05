10:46 Uhr

Zeitraffer-Video: Bahnbrücke an der Hirblinger Straße in Gersthofen abgerissen

Binnen einer Nacht haben Bagger Teile der alten Bahnbrücke an der Hirblinger Straße in Gersthofen abgerissen.

Plus Binnen einer Nacht reißen Bagger die alte Bahnbrücke an der Hirblinger Straße in Gersthofen ab. Unser Fotograf Marcus Merk hat ein Zeitraffer-Video dazu erstellt.

Von Marcus Merk

Für so einige Gersthofer war es nicht zu überhören: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begannen die Presslufthämmer an der alten Brücke an der Hirblinger Straße zu nagen. Teile des Bauwerks am Gersthofer Bahnhof wurden im Zuge des groß angelegten Umbaus abgerissen. Im Zeitraffer-Video kann man Zeuge der Abriss-Aktion werden:

Abriss der Bahnbrücke in Gersthofen Video: Markus Merk

