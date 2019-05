18:30 Uhr

Zeitraffer-Video: Der „Bruder“ für den Maibaum wächst

Eng geht’s her in der südwestlichen Ecke des kleinen Gersthofer Rathausplatz. Dort wächst seit gestern ein über 40 Meter hohe rKran heran, der für den Einbau neuer Büroräume im Dachgeschoss benötigt wird.

Jetzt gehen die Arbeiten in die heiße Phase. Doch für den 40 Meter hohen Kran wurden erst einmal die Platanen gestutzt. Wie das aussieht, sehen Sie im Video.

Von Gerald Lindner

Er steht unmittelbar neben dem Amtsgebäude auf dem kleine Rathausplatz in Gersthofen: Der erste Teil der rund 40 Meter hohen Krans, der dort in den nächsten Wochen benötigt wird. Denn der Umbau des Rathauses geht in die heiße Phase.

Gestern wurde nun mit der Aufstellung des Lastenhebers begonnen. Doch zunächst mussten am Standort die Platanen an dessen Standort zurückgestutzt werden, um dem Metallgestänge Platz zu verschaffen. Wie berichtet, wird das Gersthofer Rathaus aufwendig umgebaut und es wird neuer Raum für mitarbeiter geschaffen.

„In den vergangenen Monaten wurden bereis im vierten Stock unter dem Dach vier neue Doppelbüros eingebaut“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Diese neuen Arbeitsräume, die sich direkt über dem Sitzungssaal befinden, sollen demnächst von den Mitarbeitern bezogen werden.

Der Aufbau des Krans im Zeitraffer-Video Auf dem kleinen Rathausplatz wächst ein Kran 40 Meter in die Höhe. Video: Marcus Merk

Die nächsten großen Arbeiten fallen nun im Quergang vom Neu- zum Rathausaltbau an. Der zweite stock unter dem Dach wurde auf der nordseite richtung kleiner Rathausplatz für die Fraktionszimmer genutzt, in der südlichen Hälfte befanden sich Lagerräume. In letzteren entstehen nun weitere sieben Doppelbüros. „Dafür müssen wir nun das Dach aufmachen“, so Wörle weiter. Die Dachstuhlkonstruktion wird verändert. So werden unter anderem neue Gauben eingebaut, damit die neuen Arbeitsplätze künftig genug Licht erhalten. Diese sieben neuen Doppelbüros sollen bis zum Ende des Jahres bezugsfertig sein.

Doch auch im Erdgeschoss rücken bald die Arbeiter an. Denn noch im Juni startet der Umbau zum Bürgerzentrum, das den Gersthofern künftig die Behördengänge erleichtern soll. Das neue Bürgerzentrum soll ebenfalls bis Ende des Jahres fertig werden. In den vergangenen Monaten wurden im Rathaus bereits die Beleuchtung erneuert und der Brandschutz verbessert.

