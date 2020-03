vor 19 Min.

Zeltplatz bleibt teuer

Die Kreisverwaltung und der Kreistag sehen kein Sparpotential bei der Rücklenmühle

Der Bauausschuss des Kreistags sieht kein Einsparpotenzial bei der Sanierung des Zeltplatzes an der ehemaligen Rücklenmühle. Wie die Kreisverwaltung mitteilte sei das Projekt bereits so weit fortgeschritten, dass Änderungen den Ablauf des Projekts gefährden könnten. „Das Ausschreibungspaket ist bereits zu 70 Prozent eingereicht“, heißt es in einem Schreiben an den Bauausschuss. Ein Antrag der Fraktionsgemeinschaft von FDP und ÖDP, das Projekt auf Einsparpotential abzuklopfen, ist damit abgelehnt. Nach dem Konzept soll der Zeltplatz vergrößert und um ein Selbstversorgerhaus erweitert werden. Im Haushalt 2020 waren dafür Kosten von 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten werden aber wohl über 4,6 Millionen Euro betragen. 550000 Euro davon sollen aus Fördermitteln des Erholungsgebietevereins Augsburg und der Regionalentwicklung Augsburg Land West bestritten werden.

Es würden dann drei unabhängige Gruppen mit jeweils 36 Mitgliedern dort Platz finden. Nach Angabe der Verwaltung habe man bereits auf eine wirtschaftliche Konstruktionsweise geachtet. So bestehen die Böden des Selbstversorgerhauses aus Eschenholz aus dem Siebentischwald, welches die Stadt Augsburg kostenlos zur Verfügung stellt. (söbe)

