Zeuge beobachtet Unfallflucht in Gersthofen

Ein Autofahrer stößt in der Pestalozzistraße gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend ergreift er die Flucht.

Eine Unfallflucht hat ein Zeuge am Mittwoch in Gersthofen beobachten können. Der Verursacher hinterließ laut Polizei einen Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Gegen 13.40 Uhr konnte der Zeuge aus der Entferrnung beobachten, wie ein Autofahrer an der Pestalozzistraße gegen ein geparktes Auto fuhr. Anschließend ergriff der Verursacher die Flucht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. (thia)