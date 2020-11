vor 49 Min.

Zeuge klärt Unfallflucht in Gersthofen auf

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstag in Gersthofen der Polizei geholfen, eine Unfallflucht aufzuklären. Der Mann hatte beobachtet, wie ein Autofahrer gegen 17.30 Uhr in der Bürgermeister-Wendler-Straße gegen einen Begrenzungspfosten gestoßen war.

Gersthofen: Zeuge überführt 75-jährigen Unfallfahrer

Nach Auskunft der Polizei war der Autofahrer rückwärts gegen den Begrenzungspfosten gestoßen, wodurch ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Nach dem Zusammenprall stieg der Mann zunächst aus und schaute sich sein Fahrzeug an. Dann aber setzte er sich wieder ins Auto und fuhr davon. Der aufmerksame Beobachter teilte der Polizei Gersthofen das Kennzeichen mit, woraufhin der Flüchtige ermittelt werden konnte. Der 75-jährige Fahrer erhält nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. (thia)

