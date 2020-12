17:00 Uhr

Zeugin beobachtet Unfall in Neusäß und reagiert

Beim Ausparken hat ein Autofahrer am Mittwoch den Wagen einer Frau touchiert. Das hat eine Zeugin gesehen und die Autonummer notiert

Eine Zeugin hat laut Polizei am Mittwoch beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken in Neusäß ein Auto touchiert hat. Dabei richtete er an dem Wagen einer 57-jährigen Frau einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Er fuhr jedoch davon, ohne sich weiter darum zu kümmern. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und gab es der 57-jährigen Frau. Die Ermittlungen laufen. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Daimlerstraße in Neusäß. (AL)

