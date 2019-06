vor 50 Min.

Zigarette angezündet: Auto fährt in Gegenverkehr

Beim Postfrachtzentrumwurde ein Beifahrer nach einem gefährlichen Fahrmanöver verletzt. Die Ursache ist kurios.

Ein Autofahrer – der sich nach eigenen Angaben gerade eine Zigarette anzündete – übersah den langsamer werdenden Verkehr am Postfrachtzentrum in Gersthofen vor ihm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog er nach links auf die Gegenspur. Dabei kollidierte er mit dem gerade abbiegenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden mussten. (mcz)

