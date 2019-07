00:33 Uhr

Zimmerer steigt dem Bürgermeister aufs Dach

Gersthofen feierte Richtfest für einen neuen Giebel auf dem Rathaus. Bis zum Jahresende entstehen dort weitere Büros und ein Fraktionszimmer. Im Erdgeschoss wird ein Servicezentrum gebaut, das Behördengänge erleichtern soll

Von Gerald Lindner

Moderner, bürgerfreundlicher, mehr Räume für die Mitarbeiter – dies ist das Ziel des aktuellen Umbaus am Gersthofer Rathaus. Zum Abschluss einer der Etappen der Bauarbeiten ging’s für Handwerker, Bürgermeister und Gäste erstmal aufs Dach. Denn dort war das traditionelle Richtfest für den neu errichteten Giebel.

Um Platz für mehr Mitarbeiter zu schaffen, wurde das frühere Stuhllager unter dem Dach ausgeräumt. Stattdessen entstehen nun sieben Doppelbüros für insgesamt zwölf Mitarbeiter, ein neues Fraktionszimmer und ein Aufenthaltsraum. Um das alles unterzubringen und auch aus feuerschutzrechtlichen Gründen habe das Dach des südlichen Altbaus aufgestockt werden müssen und habe auf der Südseite mehrere Dachgauben mit großen Fenstern erhalten, erläuterte Bürgermeister Michael Wörle bei der Hebauffeier unter dem schmucken Holzgiebel.

Weil die Stadt und damit die Aufgaben der Verwaltung in den vergangenen Jahren zugenommen haben, war es eng geworden. „Wir haben daher zunächst untersucht, wer künftig wo unterkommen kann“, so Wörle weiter. Zudem soll die Behörde bürgerfreundlicher werden – was ebenfalls mehr Raum beansprucht. Zeitweilig war sogar, wie berichtet, an einen neuen Anbau auf dem Rathausplatz gedacht worden. Schließlich entschied man sich, im Bestandsgebäude zu bleiben, und beschloss die Räumung des Stuhllagers und die Büros unter dem Dach. Aus Sicherheitsgründen werden auch das zweite Treppenhaus aufgestockt sowie ein zweiter Aufzug eingebaut. Weiter entsteht ein neues Bürgerservicezentrum im Erdgeschoss. Dafür musste allerdings unter anderem der Trauungsraum weichen. Der findet nun im ersten Obergeschoss gegenüber dem Großen Sitzungssaal Platz, weswegen auch dort Planen gespannt und Handwerker zugange sind.

Eins machte Wörle deutlich: „Künftig geht’s hier, was die Räume angeht, nicht mehr so großzügig zu wie in den vergangenen 20 Jahren – aber der Standard ist immer noch überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Verwaltungen.“ Die „Baumaßnahme am offenen Herzen“ verlaufe bisher ganz gut, war der Bürgermeister erleichtert.

Die Federführung beim Umbau hat Architekt Günter Utz. Dieser verantwortete unter anderem auch den Umbau des Gasthofs Strasser vor wenigen Jahren. „Weil er auch bereits für die Modernisierung des Brandschutzes verantwortlich war, kennt er das Rathausgebäude von innen heraus wie kaum ein anderer“, so Wörle weiter. Utz wiederum war ebenfalls zufrieden: „Wir befinden uns voll im Zeitrahmen.“ Die neuen Räume sollen noch Ende 2019, „frühestens aber Anfang Januar 2020, in Betrieb genommen werden“. Auch bei den Kosten von insgesamt 2,4 Millionen Euro sei man im Plan, so Utz.

