Zoff um Windräder und Spital in Dinkelscherben

Plus Trinkwasser, Windräder, Bauarbeiten: Das waren 2020 die wichtigen Themen in Dinkelscherben, Zusmarshausen und Horgau. Ein Jahresrückblick.

Das höchste Bauwerk im Landkreis Augsburg könnte bald mitten im Wald stehen. In der Nähe des kleinen Örtchens Ettelried plant die Firma Juwi AG zehn Windrad-Riesen. 250 Meter hoch sollen die Anlagen werden. Zum Vergleich: Der Augsburger Hotelturm misst – einschließlich Antenne – gerade einmal 167 Meter. Doch nachdem diese Pläne im Sommer auf den Tisch gekommen waren, regte sich unter den Anwohnern in Ettelried massiver Widerstand.

Angefangen hat alles im Juli mit einer Zeichnung am Ortseingang. Zu sehen sind ein paar Häuser und die Ettelrieder Kirche. Weit über den Kirchturm hinaus ragen vier riesige Windräder. Auf die Aktion folgten Dutzende weitere. Inzwischen ist an kaum einem Haus in Ettelried kein Protestplakat zu sehen.

Vor wenigen Wochen befasste sich dann der Dinkelscherber Gemeinderat mit den geplanten Windrädern. Das Gremium fasste den Beschluss, erst einmal abzuwarten. Nun soll der Investor einen Antrag stellen, den es bislang nicht gibt. Als Hauptkritikpunkt in der Angelegenheit gelten die in Baye rn besonders strengen Abstandsregeln. Die könnten bei den meisten der gelanten zehn Windräder nämlich nicht eingehalten werden. Gebaut werden könnten sie nur, wenn die Gemeinde ihr Einverständnis gibt. Der Investor will nun prüfen, ob nicht auch weniger Anlagen, mit mehr Abstand zu den Anwohnern in Ettelried in- frage kommen könnten.

Das Spital in Dinkelscherben ist gerettet

Der Fortbestand des über 400 Jahre alten Seniorenheims in Dinkelscherben gilt als gesichert. Was vor rund zwei Jahren in Dinkelscherben als Meldung über das Heim-Aus begann, wurde zu einem wohl einzigartigen Protest. Der hat sich gelohnt. Denn auch deshalb unterstützt der Freistaat die Sanierung des Seniorenheims in Dinkelscherben mit 1,44 Millionen Euro – eine Summe, die in diesem Bereich beispiellos ist. Im August wurde der Förderbescheid feierlich übergeben.

In der knapp zweijährigen Geschichte rund um die Pläne zur Schließung haben sich die Ereignisse mehrmals überschlagen. In Kurzform: baufälliges Heim, Beschluss zur Schließung, Proteste, öffentlicher Schlagabtausch und letztlich die Rettung. Nun muss saniert werden. Währenddessen wird in Dinkelscherben bereits über die Zeit nach der Sanierung des Spitals spekuliert. Josef Guggemos, Vorsitzender des Fördervereins des Spitals, hat eine große Vision. Er will eine Ausbildungsstätte für Pflegeberufe schaffen.

Stromtankstelle in Zusmarshausen wächst

An eine Tankstelle erinnert das ovale Dach des riesigen Gebäudes höchstens auf den zweiten Blick. Doch genau das ist es, was an der Autobahn A 8 bei Zusmarshausen im Landkreis Augsburg entsteht. Es soll die Tankstelle der Zukunft werden: eine Ladestation für Elektroautos. Zukunft, das bedeutet in diesem Fall: Frühjahr 2021. Dann sollen die ersten E-Autos geladen werden. Als das Projekt vor gut drei Jahren öffentlich vorgestellt wurde, war die Rede von der größten Stromtankstelle der Welt.

Daraus wird so schnell offenbar doch nichts werden: Es scheint, als würde das Zukunftsprojekt von der Gegenwart eingeholt. Geplant sind zur Eröffnung im Frühjahr etwa 60 Ladestationen. In Deutschland wäre das nach Unternehmensangaben noch immer die größte Anlage dieser Art. Platz wäre allerdings für weitaus mehr.

Das Chloren des Trinkwassers hat endlich ein Ende

Über zwei Jahre Chlor im Trinkwasser, das ist Rekord im Augsburger Land. Im Juni aber war es soweit: Das Chloren hatte endlich ein Ende. Kurz darauf der Schock: Weil wieder Keime auftauchten, musste in großen Teilen der Gemeinde abgekocht werden. Mittlerweile scheint das Problem behoben. Dennoch müssen große Teile des Netzes saniert werden.

Hauptstraße in Horgau ist endlich fertig

Jahrelang wurde an der neuen Hauptstraße in Horgau gebaggert, geteert und neu bepflanzt. Im September war es dann endlich so weit: Die neue Hauptstraße in Horgau ist fertig.

Ausschlaggebend für die Verzögerungen seien jeweils unterschiedliche Subunternehmen von Telekom und LEW gewesen, erklärte Bürgermeister Thomas Hafner. Die hätten normalerweise immer eine gemeinsam beauftragte Firma. Etwa 2,5 Millionen Euro kostete der Bau am Ende. Kanal- und Wasserleitungen wurden saniert, Strom- und Telefonanschlüsse unter die Erde gelegt. Die Straßenlaternen wurden gegen eine modernere Beleuchtung ausgetauscht. Außerdem wurde an der Zufahrt von der Staatsstraße beim Gasthof Platzer das Umfeld der 100-jährigen Eiche verändert. „Der Boden um die Dorfeiche herum wurde ausgetauscht und gedüngt, nebenan entsteht ein Fahrradhaus für Fahrgäste der Busse“, erklärte Bürgermeister Hafner. Dazu eine Bank vor dem großen Baum. Der Bereich rund um die Eiche wurde noch im Oktober eingegrünt. „Mindestens weitere 100 Jahre soll sie stehen bleiben“, hofft Hafner. (AZ)

