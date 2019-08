vor 22 Min.

Zu Besuch im Land von Pippi Langstrumpf

Neusäß und Eksjö verbindet eine langjährige Freundschaft. Was es für Gäste in der schwedischen Kleinstadt zu sehen gibt

Von Jonas Klimm

Eigentlich war es anders geplant: Die Hemvärnets musikkår Eksjö, Musikkapelle der südschwedischen Kleinstadt Eksjö, sollte im Juni 1992 im Rahmen der „Europatage der Musik“ in Sonthofen auftreten. Ebenfalls eingeladen waren Musikkapellen aus den Vereinigten Staaten und Kanada. Und als regionale Vertretung: die Neusässer Stadtkapelle. Die Geburtsstunde einer Partnerschaft.

Das kleine Sonthofen war mit der Unterbringung der vielen Musiker aus aller Welt überfordert. Abhilfe konnten die Mitglieder der Neusässer Stadtkapelle leisten, sie luden die schwedischen Musiker spontan zu sich ein und verlegten das musikalische Ereignis nach Neusäß. Östen Johnsson, damaliger Bürgermeister von Eksjö, kam bei Hildegard Langenecker und ihrer Familie unter. Sie blickt noch heute voller Wärme auf die Tage des Zusammenlebens zurück: „Johnsson und seine Familie sind bei uns angekommen, eine Stunde später waren wir miteinander befreundet“, beschreibt sie die damalige Wohnsituation.

Handballer haben Kontakte

Das war der Beginn der Verbindung Neusäß-Eksjö, die 1995 mit der Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunde verewigt wurde und bis zum heutigen Tag andauert. Zahlreiche gegenseitige Besuche habe es seitdem gegeben, die Neusässer Stadtkapelle habe sogar in der Innenstadt von Eksjö gespielt, erzählt Langenecker, die Vorsitzende des Neusässer Partnerschaftsvereins. Mittlerweile haben sogar die örtlichen Handballvereine Kontakte miteinander geknüpft. Auch interkulturelle Veranstaltungen habe der Partnerschaftsverein in den vergangenen Jahren organisiert. So habe man den schwedischen Midsommar (Mittsommer) in Neusäß gefeiert.

Die musikalische Verbindung sei hingegen in den letzten Jahren etwas ins Stocken geraten. Die derzeitige Bürgermeisterin von Eksjö, aber auch ihr direkter Vorgänger schienen kein allzu großes Interesse mehr an der Städtepartnerschaft zu haben, so Langeneckers Eindruck. Sie hoffe, dass sich dies in den nächsten Jahren wieder verbessern werde. Den letzten Besuch in die schwedische Kleinstadt habe es vor zwei Jahren mit ungefähr 75 Personen gegeben, damals sei man sehr offen und gastfreundlich empfangen worden, sagt Langenecker. Es sei ihr mittlerweile neunter Besuch gewesen.

Wunderschöne Altstadt

Was gibt es in der schwedischen Partnerstadt zu sehen? Langenecker ist vor allem von dem wunderschönen Zentrum Eksjös begeistert. Die Altstadt besteht beinahe ausschließlich aus einer mittelalterlichen Holzhausarchitektur, die zu einem großen Teil unter Denkmalschutz steht. „Die Innenhöfe haben einen besonderen Charme“, erklärt Langenecker. Im örtlichen Eksjö-Museum könne man sich zudem über die jahrhundertealte Stadtgeschichte informieren. Daneben hat es der Neusässerin die weitläufige Landschaft der Gemeinde angetan. Dort gebe es viele Seen und Bootshäuser. Außerdem könne man in den angrenzenden Wäldern hervorragend Pfifferlinge sammeln. „Das ist sehr entschleunigend“, sagt Langenecker.

Die unweit von der Stadt gelegene Felsenschlucht in Skurugata sei ebenfalls von einzigartiger Schönheit. Übrigens beinhalte bereits der Name der Stadt die einzigartige Naturlandschaft in der Gemeinde Eksjö. „Der Name bedeutet so viel wie Eiche am See“, erklärt Langenecker. Zudem liegt gut 50 Kilometer östlich von Eksjö die Ortschaft Vimmerby, Heimat der großen Schriftstellerin Astrid Lindgren, Autorin von „Ronja Räubertochter“, „Michel aus Lönneberga“ und „Pippi Langstrumpf“. Vimmerby beheimatet eine Art Freiluftmuseum, in welchem Lindgren-Geschichten nacherzählt werden. Auch dort seien die Reisegruppen bei den zahlreichen Besuchen selbstverständlich schon gewesen, erzählt Langenecker.

