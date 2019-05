vor 27 Min.

Zu viele Reihenhäuser an einer Stelle

Änderung für Planungen in Westheim

An der Augsburger Straße in Neusäß wird in der Nähe des jetzigen Autopräsentationshauses der Firma Mini ein ähnlich gestaltetes, dreistöckiges Bürohaus entstehen. Den Planungen hat jetzt der Bauausschuss der Stadt Neusäß zugestimmt, berichtet Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf nach der Sitzung. Wie berichtet, wird Mini seinen Sitz nach Augsburg verlegen, sodass das jetzige Präsentationshaus demnächst ebenfalls in Büroflächen umgewandelt wird.

Noch Unstimmigkeiten gab es bei der Vorplanung zu einem Projekt im Bereich des Sanierungsgebiets in Westheim. Dort soll in der Von-Rehlingen-Straße gegenüber des Notburga-Heims ein landwirtschaftliches Anwesen aufgelöst und das Grundstück neu bebaut werden. Dem Eigentümer schweben bislang 14 Reihenhäuser mit Carports und Stellplätzen vor. Dem Bauausschuss jedoch ist diese Nachverdichtung zu massiv, so Gerald Adolf. Hier soll nachgebessert werden. (jah)

