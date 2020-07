vor 18 Min.

Zu wenig Zeit für Schuleingangstests im Kreis Augsburg

Wegen der Corona-Pandemie hat das Gesundheitsamt nur die Hälfte der Erstklässler untersucht. Was Eltern nun tun können.

Aufgrund der Corona-Pandemie können vor dem Start des kommenden Schuljahrs im September nicht mehr alle Erstklässler im Landkreis Augsburg die medizinische Schuleingangsuntersuchung (SEU) durchlaufen. Bislang wurden knapp 1400 von fast 2700 schulpflichtigen Kindern untersucht. Aus Zeitgründen wird es nicht möglich sein, die noch ausstehenden Untersuchungen vor dem Beginn des kommenden Schuljahrs vorzunehmen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Die SEU umfasst neben einem Seh- und Hörtest auch ein sogenanntes Sprach- und Motorikscreening und die Überprüfung des vollständigen Impfschutzes. Die dafür zuständigen Fachkräfte mussten ab Mitte März die SEU aussetzen, da die Corona-Pandemie ihre Mitarbeit forderte.

Vollständiger Impfschutz gegen Masern wird von den Schulen überprüft

Seit dem Rückgang der Neuinfektionen können sich inzwischen wieder einige Fachkräfte ihren Aufgaben aus dem schulärztlichen Dienst widmen, so das Landratsamt. Über den zeitlichen Verzug hinsichtlich der SEU hat das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg nun die Schulen per Schreiben informiert.

Um dennoch dem Masernschutzgesetz zu genügen, wird der vollständige Impfschutz gegen Masern von den Schulen überprüft. Eltern wird zudem empfohlen, sich bei Kinderärzten und den Krankenkassen über zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen (U10 mit 7-8 Jahren und U11 mit 9-10 Jahren) für ihr Kind zu informieren. Die sonst verpflichtende Schuleingangsuntersuchung findet in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände auf freiwilliger Basis statt. Für einen kleinen Teil der bisher noch nicht untersuchten Kinder bietet das Gesundheitsamt die SEU in diesem Jahr im Landratsamt an. Wegen der begrenzten Kapazitäten ist das jedoch nicht für alle noch ausstehenden Kinder, sondern nur in begründeten Einzelfällen - beispielsweise im Falle schon bekannter medizinischer Probleme - möglich.

Ab 17. August können Termine vereinbart werden

Eine Terminvereinbarung hierzu wird ab dem 17. August direkt beim schulärztlichen Dienst des Gesundheitsamts unter der Telefonnummer 0821/3102-2123 zu den üblichen Dienstzeiten möglich sein. Das Gesundheitsamt weist zudem darauf hin, dass die diese nur dann erfolgen kann, wenn sich die Lage der Corona-Pandemie nicht kurzfristig wieder erheblich verschärfen sollte. (AZ)

