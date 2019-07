vor 23 Min.

Zuhörer rastet aus und beschimpft Kommunalpolitiker

Wenn die Gemüter hochkochen, kann es schnell zum Streit kommen. So auch im Bauausschuss in Dinkelscherben.

Mann schreit Dinkelscherber Marktgemeinderat Albert Zott an und wird unverschämt. Bürgermeister Kalb wirft ihn aus dem Saal.

Von Maximilian Czysz

Verbale Entgleisung im Bauausschuss der Marktgemeinde, die beinahe mit Handgreiflichkeiten geendet hätte: Ein Zuschauer war während der Sitzung plötzlich aufgestanden und hatte Albert Zott lautstark beschimpft. Der Marktgemeinderat will jetzt einen Antrag stellen. Er sagt: „Da muss es Sanktionen geben.“

Der Vorfall spielte sich vor drei Wochen ab. Die Gemeinderäte diskutierten über Regenwasserrückhalt. Albert Zott erklärte, wie eine Zisterne funktioniert, die Wasser auffängt und dann gedrosselt in den Kanal fließen lässt. Ein Zuschauer sei plötzlich aufgestanden und habe Zott angeschrien. Ein Schimpfwort sei gefallen. Zott blieb nach eigenen Angaben ruhig. „Ich habe darauf nicht reagiert.“ Bürgermeister Edgar Kalb, der die Sitzung leitete, ermahnte den Mann mehrfach und wies ihn daraufhin, dass er kein Rederecht habe. Er unterbrach die Sitzung schließlich und schickte den Zuhörer vor die Türe. Nach einer halben Stunde kam der Mann aber wieder zurück in den Saal.

Bürgermeister wollte schon die Polizei informieren

Zott sprach ihn daraufhin an und forderte ihn auf, wieder nach draußen zu gehen. Die Folge: Der Mann wurde wieder laut. Kalb schildert die Situation so: „Es war kurz vor Handgreiflichkeiten.“ Der Bürgermeister zog anschließend sein Handy aus der Tasche, um die Nummer der Polizei in Zusmarshausen zu suchen. Es blieb bei der Ankündigung – der Mann verließ dann schreiend den Saal.

Albert Zott

Wenige Tage später schickte er einen Brief an die Verwaltung und entschuldigte sich beim Ausschuss für die Entgleisung. Zott hat persönlich noch keine Entschuldigung erreicht – dafür wurde er schon mehrmals auf den Vorfall angesprochen. Eine Anzeige bei der Polizei wegen Beleidigung will er nicht stellen.

Für Bürgermeister Kalb ist die Angelegenheit abgeschlossen. „Er hat sich entschuldigt, und es ist niemand zu Schaden gekommen.“ Der Vorfall sei aber alles andere als eine Werbung für das Ehrenamt gewesen. Wer habe Lust, für 40 Euro Sitzungsgeld für vier Stunden in den Sitzungssaal zu kommen, sich vorher noch Stunden einzulesen, und muss sich dann plötzlich anfeinden lassen? So sieht es auch Albert Zott, der seit elf Jahren im Marktgemeinderat sitzt.

Ausschreitungen sind kein Einzelfall

Die Bürgermeisterin von Kutzenhausen, Silvia Kugelmann, hatte jahrelang Briefe mit persönlichen Beleidigungen erhalten. Schließlich wurde während einer Gemeinderatssitzung ihr Auto mit Kot beschmiert. Dann erhielten auch andere Gemeinderatsmitglieder ähnliche Schreiben. Kugelmann schaltete die Polizei ein.

Statt darüber zu schweigen, entschloss sie sich, in die Öffentlichkeit zu gehen. Silvia Kugelmann: „Wer aus Scham schweigt, deckt damit die Täter. Nur wenn man über diesen Hass spricht, können wir zurück zu einer Gesellschaft der Solidarität und Toleranz.“

Vor einer Woche war sie beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er hatte sie und andere Kollegen nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke kurzfristig eingeladen, um sich über das Thema „Bedrohung von politisch Verantwortlichen“ auszutauschen. Steinmeier sagte: „Vor allen Dingen brauchen wir ein Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft, dass es hier nicht Angriffe auf einzelne Personen sind, sondern dass die Wurzeln der Demokratie angegriffen sind.“ Bereits im vergangenen Jahr hatte Steinmeier mehrere Bürgermeister zum Thema „Bedrohung von Kommunalpolitikern“ ins Schloss Bellevue eingeladen.





Information: Bei einer Störung in der Gemeinderatssitzung – auch wenn es sich um eine Beleidigung handelt – kommt laut Kommunalaufsicht nur ein Ausschluss aus der laufenden Sitzung in Betracht. Das liegt daran, dass der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt, also jeder Zugang hat. Ob in eklatanten Fällen ein vorsorglicher Ausschluss im Rahmen des Hausrechtes des Bürgermeisters in Betracht kommen könnte, sei pauschal nicht zu beantworten, teilt das Landratsamt mit. Im Landkreis Augsburg sei so etwa noch nie vorgekommen. In einem solchen Fall wäre „eine Abwägung zwischen vom Störer bedrohten Rechtsgütern und dem hohen Gut des Öffentlichkeitsgrundsatzes erforderlich“, die einzelfallbezogen durchzuführen sei. Eine verbale Beleidigung reiche dafür grundsätzlich nicht aus.





