Zukunft made in Meitingen

Verbandschef besucht Showa Denko Carbon

Ein dickes Lob hat das japanische Unternehmen Showa Denko Carbon bekommen, das Weltmarkführer bei Grafitelektroden ist und einen seiner sieben Produktionsstandorte in Meitingen hat: „Das Werk in Meitingen zeigt auf beeindruckende Weise, wie die Zukunft bei den industriellen Produktionstechnologien aussieht. Die Roboterstraße zur Herstellung von Verbindungsteilen für Grafitelektroden ist jetzt schon State of the Art und belegt, wie wichtig Forschung, Entwicklung und Innovationen sind“, sagte laut Pressemitteilung Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (bayme vbm). Er besuchte den Standort mit Stefanie Ammicht von der bayme vbm-Geschäftsstelle Schwaben.

„bayme vbm unterstützen ihre Mitglieder mit vielfältigen Services, damit diese ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen können - in Bayern, Deutschland, Europa und weltweit“, so Brossardt.

Standortchef Alexander Loscher unterstrich, dass Produktions- und Serviceabläufe konstant optimiert werden müssten, um fit für die digitale Zukunft zu werden. „Bedingt durch die Digitalisierung müssen auch die eher klassischen Prozesse der Grafitelektrodenproduktion ständig hinterfragt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den neuen Kundenanforderungen gerecht zu werden.“ Aufgrund besserer Datenverfügbarkeit und Zugriffsgeschwindigkeiten erwarte man eine effizientere Steuerung und bessere Auslastung der Prozesse – in der Produktion wie auch im administrativen Bereich. (AL)

