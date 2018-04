00:33 Uhr

Zum 400. Jubiläum geht es musikalisch in die Bergwelt

Blasorchester Biberbach besingt den Mount Everest. Der neue Leiter Andreas Vogt feiert einen gelungenen Einstieg

Von Sabine Eltschkner

Historisch belegt gibt es bereits seit 1618 in Biberbach Blasmusik. Das 400. Jubiläum ist wahrlich ein Grund zu feiern, wie Ulrich Gollinger, Vorsitzender des Blasorchesters Biberbach (BOB), bei der Begrüßung zum diesjährigen Frühjahrskonzert bemerkte. Mit „Festmusik der Stadt Wien“ aus der Feder von Richard Strauß starteten die Musiker das Konzert.

Danach entführten sie die Konzertbesucher in der voll besetzten Schulturnhalle in die Bergwelt. Erlebten sie in „Mount Everest“ von Rossano Galante nach einem bombastischen Beginn, wie es Schritt für Schritt bergan ging, spürten sie in Steven Reinekes „Pilatus, Mountain of Dragons“ das eher geheimnisvoll Dramatische, das vor allem durch Oboen und Saxofone herausgearbeitet war. Mit dem zweiten Satz – „Romance“ aus dem Hornkonzert Es-Dur von Mozart (Solist Philipp Reiter) – schmeichelten dann schier samtene Töne den Ohren der Zuhörer. Die „Three Brass Cats“ von Christ Hazel ließen die Katzen des Komponisten buchstäblich wieder lebendig werden. Im zweiten Teil folgte dann noch die etwas später entstandene Ergänzung „Another Cat – Kraken“.

Nach der Pause eröffnete das Vororchester mit „Irish Dreams“ von Kurt Gäble. Dass eine Papiertonne durchaus auch als Klangkörper dienen kann, bewiesen die jungen Musiker bei „We Will Rock You“ von Brian May. „Border Zone“ von Jacob de Haan erzählt vom Leben in einer Grenzstadt. Einer der Höhepunkte beim Frühjahrskonzert war zweifellos der Auftritt der sechsköpfigen Dixieland-Band, die, einschließlich Waschbrett, mit ihren Orchesterkollegen als „Backgroundmusiker“ und dem „Original Dixieland Concerto“ den Saal buchstäblich mitrissen. Der mexikanische Ursprung und der unverkennbare Big-Band-Stil prägte „Frenesi“ von Alberto Dominguez, bei dem erstmals Waldhörner in diese Musikrichtung einbezogen wurden. In „Fascinating Drums“ von Ted Huggens bewiesen die Schlagzeuger, was alles in ihnen steckt. Grund genug, gleich mal Autogrammkarten an das Publikum zu verteilen. Unverkennbar trug das Frühjahrskonzert die Handschrift des neuen musikalischen Leiters Andreas Vogt, der nach seinem gelungenen Einstieg einige launige Worte in Allgäuer Dialekt an die Besucher richtete.

Sie erklatschten mit stürmischem Applaus zwei Zugaben. Neben dem „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß Vater erklang anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Freistaates Bayern die „Bayernhymne“, stimmgewaltig unterstützt von den Zuhörern.