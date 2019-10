vor 36 Min.

Zum Herbstfest ins Diedorfer Umweltzentrum

An der Schmutter kann man Natur und Genuss erleben

Ein buntes Herbstfest unter dem Motto „Die Früchte des Herbstes genießen“ veranstaltet das Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf im Rahmen der Diedorfer Kulturtage. Vor allem Familien sind aufgerufen, am nächsten Freitag, 11. Oktober, von 15 Uhr bis 18 Uhr in das direkt an der Schmutter vor Kreppen liegende Umweltzentrum zu kommen und mitzumachen. Dabei geht es um Genuss und Umweltbildung.

Die Besucher können im Lehmbackofen ihren eigenen Kräuterfladen backen, am Lagerfeuer eine Kartoffel braten oder aus selbst gepresstem Apfelsaft einen leckeren Cocktail an der Apebar des Landkreises shaken lassen. Nach dem Motto: „Was esse ich da? Und wo kommt das her“ werden die Gäste mit Steckerlfisch aus Oberschönenfeld verwöhnt.

Dabei erfahren sie, wie die Forellen gehalten werden, was für deren Aufzucht nötig ist, wo die ökologischen und ökonomischen Vorteile von Lebensmitteln aus der Region liegen und was das mit unserem CO2-Fußabdruck zu tun hat. Das Duo Mabakus aus Zusmarshausen wird Lieder mit nordischem Hintergrund, irische Volksweisen und traditionell bayerische Stücke mit Gitarre, Hack- und Waschbrett spielen und für Kinder den einen oder anderen traditionellen Tanz anleiten.

Zum ersten Mal haben die Gäste auch die Möglichkeit, Obst zu tauschen. Das Umweltzentrum stellt die Papiertüten, Besucher bringen ihr überschüssiges Obst aus ihren Gärten mit und Anton Klaus, Pomologe aus Oberneufnach, erklärt als erfahrener und überregional bekannter Obstkundler, welches Obst man weitergibt oder erhält.

Für die Mitmachangebote wird ein Aktionspass von vier Euro angeboten. Das Umweltzentrum findet man in der Augsburger Straße 24 an der Schmutter beim Ortsteil Kreppen. (AL)

