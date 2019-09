00:33 Uhr

Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Konzert

Orgelpfeifen aus dem Meisterbetrieb Schreier klingen mal nach Cello, mal nach Wiener Flöte – individuell und ganz speziell. Orgelbaumeister und Intonateur Franz Schreier erklärt den Hintergrund: „Zur Spezialität in unserem Haus gehört der Eigenbau von Holzpfeifen.“ Besonders stolz ist der Chef in diesem Jahr auf das 30-jährige Jubiläum seines Unternehmens in Thierhaupten.

In drei Jahrzehnten Orgelbau Schreier wurden bisher 37 Orgeln neu angefertigt, „Opus 38“ befindet sich derzeit im Bau. Zum Jubiläum soll eine ganz besondere Orgel aus dem Hause Schreier erklingen: „Opus 1“, die erste Orgel des Thierhauptener Betriebs aus dem Jahr 1990. Diese steht in der katholischen Kirche St. Joseph in Untermaxfeld. Dort findet am Sonntag, 6. Oktober, ein Jubiläumskonzert statt. Beginn ist um 16 Uhr. An der Orgel sitzen dann Maximilian Brunner und Andreas Strahl, Karoline Knauer spielt Querflöte und Sarah Engelmayer sorgt für die gesangliche Umrahmung. (laga)

