Zum Tod von Roland Berckhemer: Menschen waren seine Leidenschaft

Der Gersthofer Rechtsanwalt Roland Berckhemer ist im Alter von 72 Jahren überraschend verstorben.

Von Oliver Reiser

Im September 2018 hatte er die Grabrede für seinen besten Freund Georg Aman gehalten, der damals völlig überraschend aus dem Leben gerissen wurde. Genauso plötzlich und unerwartet ist nun am vergangenen Samstag Roland Berckhemer verstorben. Bei einem gemeinsamen Spaziergang mit seiner Ehefrau, der renommierten Künstlerin Erika Berckhemer, an der Wertach entlang, erlag er in der Nähe deren Werkstatt einem Herzstillstand. Damit ereilte ihn dasselbe Schicksal, wie zwei Jahre zuvor seinen langjährigen Weggefährten.

Freunde bezeichnen Gersthofer Anwalt Berckhemer als Vermittler

Als Vorgänger von Aman war Berckhemer von 1985 bis 1995 zehn Jahre lang Vorsitzender des TC Rot-Weiß Gersthofen, dem er insgesamt 47 Jahre angehörte. "Tennis war sein großes Hobby“, sagt sein damaliger Stellvertreter Max Lenz sen. Er zeigt sich geschockt vom Tod seines Freundes: "Er war aktiv, liebenswert, kooperativ und immer ein Vermittler. Einfach einmalig.“ Beim Gersthofer Tennisclub war Berckhemer immer noch als Kassenrevisor tätig. Dort trauert man um einen wertvollen Ratgeber, Förderer und Sportskameraden, den der aktuelle Vorsitzende Günter Maurer als stets loyal und hilfsbereit bezeichnet. Über 50 Jahre war der ehemalige Handballer auch Mitglied beim TSV Gersthofen.

Roland Berckhemer war ein sehr humorvoller Mensch. Im Gründungsjahr der Lechana, in der Saison 1968/69, war er der erste Faschingsprinz, dem Annig Rennig als Prinzessin zur Seite stand. Während er selbst nur zwei Jahre aktiv war, kam sein Vater durch ihn zum Gersthofer Fasching. Dort wurde der 2012 im Alter von 89 Jahren verstorbene Altstadtrat Otto Berckhemer zur Kultfigur der Lechana. Mit seinem Stammtisch, den "Munteren Gersthofern“, war Roland Berckhemer bei den Faschingsumzügen in Gersthofen regelmäßig mit einem eigenen Wagen am Start. "Seine Leidenschaft waren die Menschen und der Umgang mit ihnen“, sagt Erika Berckhemer über ihren verstorbenen Mann. Deshalb seien ihm auch Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit sehr schwer gefallen. Aufgrund der Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Trauerfeier geben.

Berckhemers Tochter ist eine bekannte Schauspielerin

Seinen Humor konnte ihm aber weder die Pandemie noch eine schwere Erkrankung nehmen. Seit 2009 lebte Roland Berckhemer mit einem Spenderorgan. 30 Jahre litt er an chronischer Hepatitis. Dadurch war eine Leberzirrhose entstanden und es hatte sich ein bösartiger Tumor gebildet. Nachdem ihm eine Leber transplantiert wurde, konnte er weiter ein ganz normales Leben führen und die Karriere seiner Tochter verfolgen. Susanne Berckhemer ist eine bekannte Schauspielerin, die unter anderem auch schon im Tatort oder in den Telenovelas "Verliebt in Berlin“ und "Wege zum Glück“ zu sehen war. Derzeit steht sie ihrer Mutter vor Ort zur Seite. Roland Berckhemers ganzer Stolz waren seine beiden Enkelkinder Paul und Marie, die ihren Opa ebenfalls schmerzlich vermissen.

