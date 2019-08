Zum Wohle des Klimas: Schluss mit späten Ferien

Wie kann dem Klima am besten geholfen werden? Indem die Sommerferien nach vorne gezogen werden und niemand mehr die Wärme in der Ferne sucht.

Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mit dem Flieger dem schwäbischen Sauwetter entfliehe? Darf ich überhaupt noch in fremde Länder reisen und mit meinem Dieselstinker das Klimagas in die Luft pusten, um irgendwo in der Sonne Erholung zu finden? Die Diskussion könnte sich ganz schnell von selbst erledigen. Dazu müssten endlich die bayerischen Sommerferien auf den Juli und nicht wie bisher auf den August und den September gelegt werden.

In den 1960er-Jahren wurden die späten bayerischen Sommerferien eingeführt und damit begründet, dass die Kinder in den ländlichen Gegenden mit viel Landwirtschaft im Spätsommer bei der Ernte helfen sollten. Kartoffelkäfersammeln war angesagt. Doch die werden heute effektiver denn je bekämpft. Fleißige Erntehelfer sind heute nicht mehr gefragt.

Dafür müssen schlaue Strategien her, wie sich ein Leben mit dem Klimawandel erträglich gestalten lässt. Dazu gehört auch ein neuer Ferienkorridor. Dann könnte jeder die Gluthitze daheim im Freibad oder Baggersee genießen. Niemand müsste mehr im Klassenzimmer schmoren. Das gilt übrigens auch für die Eltern in unklimatisierten Büros. Flüge in die Ferne würden sich erübrigen und die Bayern wären nicht mehr die Letzten, was die großen Ferien angeht.

