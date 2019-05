07:04 Uhr

Zur Probe: Feuerwehrübung in einem landwirtschaftlichen Anwesen

Aus einer unterirdischen von Rauchschwaden umgebenen Grube für Reparaturar-beiten, die sich in einem Stadel befand, musste ein Verletzter mit Hilfe der Drehleiter aus seiner misslichen Lage geborgen werden.

Großübung im Ortsteil Erlingen. Sechs Einheiten aus der marktgemeinde proben den Ernstfall. Dabei waren 100 Aktive.

Von Peter Heider

Schrillendes Sirenengeheul von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und wirbelndes Blaulicht schreckte die Menschen in den frühen Nachmittagsstunden am vergangenen Samstag im Meitinger Ortsteil Erlingen kurz auf. Was wie ein Ernstfall aussah, stellte sich als eine simulierte Einsatzübung für die Ortsfeuerwehren aus Meitingen, Erlingen, Herbertshofen, Waltershofen und Langenreichen heraus.

In der Alten Dorfstraße Erlingens galt es, gemeinsam und mit vereinten Kräften, einen Schwelbrand auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen erfolgreich zu bekämpfen. Rund 80 Feuerwehreinsatzkräfte sowie eine Gruppe der Meitinger Rot Kreuz-Bereitschaft waren vor Ort unter der Führung von Dominik Dirr, Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Herbertshofen, im Einsatz und fanden mehrere Brandherde mit starker Rauchentwicklung auf dem leer stehenden Gehöft. Dem Übungsplan nach waren auch mehrere Personen vermisst. Sie wurden von Feuerwehrleuten mit Atemschutzgeräten gesucht. Ein „Schwerverletzter“ befand sich dabei in einer Grube, auf der er ein Fahrzeug reparieren wollte und dabei in die Öffnung der unterirdischen Grube stürzte.

Die Feuerwehrübung wird von Schaulustigen begleitet

Im Beisein zahlreicher Schaulustiger sowie Beobachter sowie der Marktgemeinderäte Robert Hecht, Rudolf Helfert, Anton Kraus und der dritten Meitinger Bürgermeisterin Claudia Riemensperger demonstrierten die Feuerwehrleute und Rotkreuzler eindrucksvoll ihr Können und hatten das Szenario innerhalb kurzer Zeit im Griff. „Ich bin sehr zufrieden mit der Rettungsaktion, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt um Personen- und größeren Gebäudeschaden zu vermeiden, was sehr gut ge-lang“, schilderte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Erlingen Andreas Sladetzek. Meitinges dritte Bürgermeisterin Claudia Riemensperger zeigte sich von der Leistungsstärke der Wehren beeindruckt. „Jeder Handgriff passte, die Zuordnung verlief reibungslos und die gemeinsame Teamarbeit war vorbildlich“, lobte Riemensperger.

Von einer bestens vorbereiteten Einsatzübung sprach auch Kreisbrandmeister Bernd Schreiter. Einsatzübungsleiter Dominik Dirr zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Verlauf.

