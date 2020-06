vor 48 Min.

Zusammen für den Kalvarienberg

In Rommelsried wurden die Figuren der Kreuzigungsgruppe saniert. Geklappt hat das durch viele Freiwillige

Die Kalvarienberganlage mit ihren charakteristischen Glassteinen ist fast schon so etwas wie das Wahrzeichen des Kutzenhausener Ortsteils Rommelsried. Und wenn dort etwas getan werden muss, dann hilft die Dorfgemeinschaft zusammen. Das war schon so bei der letzten Sanierung vor zehn Jahren und das war auch jetzt wieder so.

Die Geschichte des Kalvarienbergs ist lang. Im Jahr 1868 ließ die Rommelsrieder Familie Hörmann die Anlage mit Kreuzwegstationen und der außergewöhnlichen Heilig- Grab-Kapelle auf eigene Kosten errichten. Im Jahr 2008 fanden sich viele Bürgerinnen und Bürger aus Rommelsried, die mit großzügigen Spenden und hohem Arbeitseinsatz die alten, zerfallenen Kreuzwegstationen renovierten.

Nun war es an der Zeit, die inzwischen verwitterten Figuren der bemalten Kreuzigungsgruppe vor der Heilig-Grab-Kapelle zu erneuern.

Kirchenpfleger Ernst Gaugenrieder und Christian Geßler, der Kommandant der Freiwiligen Feuerwehr Rommelsried, übernahmen die Koordination, um zusammen mit weiteren engagierten Bürgerinnen und Bürgern das Vorhaben mit Zeitaufwand und handwerklichem Können umzusetzen. Erfreulich war auch die große Bereitschaft der jüngeren Generation, bei dem Vorhaben mitzumachen. Roland Gebele und Simon Sroka schliffen die Kreuze ab und ließen sie mit Wetterschutzfarbe neu ein. Ludwig Schmidt restaurierte zusammen mit Vinzenz Mayer die Befestigungen der mächtigen Kreuze.

Mit viel Liebe zum Detail, großem Zeitaufwand und hohem fachlichem Können restaurierte die ortsansässige Künstlerin Anita Braxmaier unentgeltlich die Figuren der Gekreuzigten. Sämtliche Farben wurden von Franz Lechner gespendet. Der Auf- und Abbau der Kreuze verlief im Miteinander der Vereine im Ort.

Ausdrucksstark laden die neugestalteten Kreuze die Besucher zum Betrachten und Verweilen ein. Mit ihrem großen ehrenamtlichen Engagement hat die Arbeitsgruppe das Kleinod Kalvarienberg in neuem Glanz erstrahlen lassen. Besonders die im süddeutschen Raum einzigartige Heilig-Grab-Kapelle, an der Straße nach Deubach gelegen, mit ihrem kunsthistorisch sehr seltenen Glasperlenaltar habe durch die restaurierte Kreuzigungsgruppe einen würdigen Rahmen bekommen, freuen sich die Rommelsrieder. (AL)