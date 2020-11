vor 32 Min.

Zusammenstoß am Kreisverkehr in Gersthofen

Ein 46-Jähriger passt beim Einbiegen in den Kreisverkehr nicht auf und übersieht das Fahrzeug einer 51-jährigen Frau.

Der 46-Jährige wollte laut Polizei gegen 16 Uhr in den Kreisverkehr an der Andreas-Schmid-Straße/Daimlerstraße einbiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug einer 51-jährigen Frau, die den Kreisverkehr durchquerte. Der 46-jährige nahm ihr die Vorfahrt, wobei ein Zusammenstoß unvermeidlich war. Der Gesamtschaden beträgt rund 2000 Euro. (thia)

