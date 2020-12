vor 19 Min.

Zusammenstoß auf dem Parkplatz eines Marktes in Gersthofen

Auf dem Parkplatz in der Ziegeleistraße in Gersthofen hat es gekracht.

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 17.20 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Ziegeleistraße eingebogen. Hierbei übersah sie laut Polizei das Auto eines ebenfalls 20-Jährigen, der von links kommend die Ausfahrt queren wollte. Beim Zusammenstoß beider Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. (AL)

