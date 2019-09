12:10 Uhr

Zusamzell: Holz im Keller fängt Feuer

In Zusamzell brennt es am Samstag in einem Keller. Die Feuerwehren hatten die Flammen schnell im Griff.

40 Rettungskräfte sind im Einsatz in Zusamzell. Die Ursache des Feuers scheint geklärt.

Einen Kellerbrand gab es am Samstag gegen 12 Uhr in einem Haus in der Molkereigasse in Zusamzell. Die Polizei geht davon aus, dass beim Feuermachen im Holzofen unbemerkt ein Funke zwischen Brennholz geriet, das vor dem Ofen aufgeschichtet war. Durch den Brand wurden rund ein Ster Brennholz angekokelt und der komplette Keller verrußt. Im Einsatz waren 40 Mann der Feuerwehren von Altenmünster, Zusamzell und Hennhofen, die das Feuer schnell im Griff hatten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. (elhö)

Themen folgen