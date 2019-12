20.12.2019

Zuschüsse für Kirchen

Diedorf fördert Sanierungen

Vor einigen Monaten hat die Kirche Herz Mariä in Diedorf einen neuen Fassadenanstrich bekommen, in St. Adelgundis in Anhausen steht im kommenden Jahr eine umfassende Sanierung an. Weil die Kosten für die Pfarrgemeinden alleine schwer zu stemmen sind, haben beide einen Förderantrag beim Markt Diedorf eingereicht.

Was zu dem grundsätzlichen Entschluss geführt hat: Kirchen und ähnliche Organisationen sollen, nach Prüfung jedes Einzelfalls, genauso gefördert werden, wie in den Zuschussrichtlinien der Kommune für Vereine festgehalten werden. Die liegen im Moment bei zehn Prozent der tatsächlich ausgegebenen Summe und nach Abzug aller anderen Förderungen und Spenden für bauliche Maßnahmen, sowie bei einem Drittel der Summe bei beweglichen Gütern. Im kommenden Jahr sollen die Förderrichtlinien aktualisiert werden, dann soll auch der erweiterte Empfängerkreis aufgenommen werden. In den beiden aktuellen Fällen erhält die Pfarrgemeinde Herz Mariä nun 18500 Euro von ausgegebenen 185000 Euro und St. Adelgundis nach Vorlage der Rechnung voraussichtlich 48800 Euro der geplanten Investitionssumme von 488000 Euro. (jah)

Themen folgen