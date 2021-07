146 Artikel: Polizei schnappt Ladendieb mit vollem Einkaufswagen in Zusmarshausen

Mit einem vollen Einkaufswagen wollte sich ein Dieb in Zusmarshausen aus dem Staub machen. Die Polizei sucht weiter nach einem Mittäter.

Eine Menge Diebesgut wollte offenbar ein 18-Jähriger in Zusmarshausen mitgehen lassen. Laut Polizei schob der junge Mann einen mit 146 Artikel voll beladenen Einkaufswagen an der Kasse eines Discounters an der Wertinger Straße vorbei. Ein zweiter Mittäter stand draußen und sollte ihm die Tür öffnen. Allerdings konnte eine Verkäuferin die Situation laut Polizei beobachten. Sie sprach die beiden Täter an. Während ein Täter flüchten konnte, hielt die Verkäuferin den zweiten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 18-jährige Rumäne kassierte eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (kinp)