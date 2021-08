16-Jährige betrinkt sich am Rothsee und muss ins Krankenhaus

Mehrere Jugendliche feiern am Rothsee in Zusmarshausen eine Party. Dabei fließt laut Polizei auch reichlich Wodka.

Zu viel Alkohol hat eine Jugendliche am Mittwoch in Zusmarshausen getrunken. Die 16-Jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei in Zusmarshausen informiert, dass am Rothsee ein 16-jähriges Mädchen stark betrunken sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Jugendliche anscheinend zu viel Wodka getrunken hatte. Auch weitere Jugendliche im gleichen Alter waren ebenfalls teilweise alkoholisiert. Ihnen wurde laut Polizei ein Platzverweis erteilt. Bevor sie den Heimweg antraten, mussten sie jedoch den Platz noch von Unrat befreien. Wie die 16-Jährige an den Schnaps kam, wird derzeit noch ermittelt. (thia)