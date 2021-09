18-Jährige landet in Gabelbach beim Wenden in einem Zaun

Eine 18-Jährige stößt in Gabelbach gegen einen Zaun. Nach dem Unfall fährt sie einfach davon. Eine Zeugin hat den Vorfall allerdings beobachtet.

Gegen einen Gartenzaun ist eine Autofahrerin am Sonntag gestoßen. Trotz des Schadens ist die 18-Jährige danach einfach davongefahren.

Laut Polizei ist die junge Frau in der Straße Am Mühlberg in Gabelbach rückwärts in eine Sackgasse gefahren, um zu wenden. Dabei touchierte sie aber den Gartenzaun eines Anwohners. Ohne anzuhalten entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet. Über das mitgeteilte Teilkennzeichen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Sie hatte einen Gesamtschaden von 300 Euro verursacht. Es erfolgt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. (thia)