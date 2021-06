31-Jähriger versucht in Zusmarshausen Handyhülle zu stehlen

Teuer zu stehen kommt einem Ladendieb in Zusmarshausen der Versuch, eine Schutzfolie im Wert von fünf Euro an der Kasse vorbeizuschmuggeln.

Er wollte fünf Euro sparen und bekommt nun stattdessen eine Anzeige wegen Ladendiebstahls: Ein 31-Jähriger ist am Freitag in Zusmarshausen beim Diebstahl einer Handyhülle erwischt worden.

Nach Auskunft der Polizei befand sich der 31-Jährige um 8.37 Uhr im Kassenbereich eines Supermarktes an der Wertinger Straße in Zusmarshausen. Er legte all seine Waren auf das Band, um sie zu bezahlen. Nur eine Display-Schutzhülle im Wert von fünf Euro wollte er vorbeischmuggeln. Dies bemerkten aber Mitarbeiter und als er die Kasse passierte, ohne die Hülle zu zahlen, wurde er angehalten. Nun wird er wegen Ladendiebstahls angezeigt.(thia)