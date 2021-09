34-Jähriger gibt in Zusmarshausen Verlustanzeige auf und wird verhaftet

Ein Mann hat bereits vor Jahren seinen Personalausweis verloren. Bei der Überprüfung seiner Personalien in Zusmarshausen finden die Beamten jedoch etwas ganz anderes heraus.

Dieser Schuss ging nach hinten los. Ein 34-Jähriger will am Dienstag bei der Polizei seinen Personalausweis als verloren melden, kurz darauf sitzt er jedoch in Haft.

Der Mann ohne festen Wohnsitz kam um 15.15 Uhr auf die Inspektion in Zusmarshausen, um eine Verlustanzeige aufzugeben, da er bereits vor Jahren seinen Personalausweis verloren hatte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich aber heraus, dass nach ihm mit einem Haftbefehl gefahndet wird. Deshalb wurde er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft verhaftet und in den Polizeiarrest nach Augsburg verbracht. Von dort wird er nun laut Polizei dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (thia)