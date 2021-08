35-Jähriger fährt in Zusmarshausen betrunken mit dem E-Scooter

Da ein Mann an einer Tankstelle in Zusmarshausen Ärger macht, wird die Polizei gerufen. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass er sichtlich alkoholisiert ist.

Erst randalierte er in Zusmarshausen an einer Tankstelle, dann fuhr er mit seinem E-Scooter davon. Die Polizei zog den 35-Jährigen aber schnell wieder aus dem Verkehr.

Am Mittwoch gegen 19.40 Uhr wurde die Polizei in Zusmarshausen informiert, dass der Mann an der Tankstelle Ärger machte und anschließend mit einem E-Scooter weg fuhr. Eine Streife konnte den 35-Jährigen auf dem Verbindungsweg zwischen der Augsburger Straße und der Frühlingstraße anhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann sichtlich alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von knapp 1,9 Promille.

Der Betroffene wurde anschließend zur Inspektion in Zusmarshausen gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (thia)