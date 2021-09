Zusmarshausen

vor 18 Min.

Aldi darf in Zusmarshausen einen sechs Meter hohen Pylon aufstellen

Plus Aldi erweitert in Zusmarshausen. Der Discounter will auch ein Werbeschild aufstellen. Es darf allerdings nicht so hoch werden wie anderswo.

Von Katja Röderer

Wie hoch darf Aldi seine Reklame in Zusmarshausen hängen? Darüber hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung jetzt heftig diskutiert. Der Discounter will seinen Markt im Richtstattweg von 850 auf 1050 Quadratmeter vergrößern. Dafür muss die Marktgemeinde den Bebauungsplan "Steineberg" ändern.

