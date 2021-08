Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Zusmarshausen

Weil die Bewohner einer Wohnung in Zusmarshausen die Herdplatte angelassen hatten, rückte die Feuerwehr aus. Zum Glück rief ein Nachbar die Retter rechtzeitig.

Eine angelassene Herdplatte sorgte am Sonntag für einen Einsatz der Feuerwehr in Zusmarshausen. Gegen 18 Uhr Uhr habe ein Anwohner aus einer Nachbarwohnung eines Anwesens in der Römerstraße in Zusmarshausen das Piepsen eines Rauchmelders gehört, teilt die Polizei mit. Der Nachbar will Brandgeruch wahrgenommen haben. Die alarmierte Feuerwehr traf wenig später mit 15 Kräften am Einsatzort ein.

Nachdem der Wohnungsinhaber nicht anwesend war, musste die Türe von der Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung habe auf der Herdplatte eine Pfanne mit angebrannten Speisen gestanden, so die Polizei. Es entstand kein Sachschaden. (kinp)