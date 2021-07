Zusmarshausen

Ansturm auf die 50er-Jahre im Zusmarshauser Tanzstudio

Plus Lucia und Rudi Holland lösen ihr ehemaliges Museum mit allerlei Raritäten aus den 1950er-Jahren auf. Am ersten Markttag stöbern viele Besucher durch ihr Tanzstudio.

Von Michaela Krämer

Erinnern Sie sich noch an die 1950er-Jahre? An den Sound der Rebellion, die Bravo, an farbenfrohe geometrische Muster auf Tapeten, niedrige Schränke und Kommoden und an das damals unverzichtbare Nierentischchen? All das gab es beim ersten 50er-Jahre-Markt im Tanzstudio Let's Dance in Zumarshausen zu entdecken.

