Auto angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fuhr das Auto einer 33-Jährigen auf dem Rewe-Parkplatz in Zusmarshausen an. Dann machte er sich aus dem Staub.

Fahrerflucht nach einem Autounfall: Eine 33-Jährige Geschädigte hatte laut Polizei ihr Auto am Samstag zwischen 11.10 Uhr und 11.50 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz in Zusmarshausen zum Einkaufen abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass dieser an der linken hinteren Fahrzeugseite angefahren und beschädigt worden war. Schwarzer Fremdlack konnte an der Anstoßstelle festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beim Auto der Geschädigten beträgt circa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900. (lig)