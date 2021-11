Auto rollt in Zusmarshausen gegen Verkehrsschild

Ein Auto kam in Zusmarshausen ins Rollen und riss ein Schild um. Dem Verursacher des Schadens droht nun eine Anzeige.

Ein Auto ist am Samstag in Zusmarshausen ins Rollen geraten und hat ein Schild beschädigt. Weil der Autobesitzer den Unfall nicht gleich gemeldet hat, droht ihm nun laut Polizei Ärger.

Am Samstag gegen 17 Uhr parkte ein 68-jähriger Mann seinen Wagen in Zusmarshausen in der Augsburger Straße auf Höhe Hausnummer 10. Da er laut Polizeibericht vergaß den Gang einzulegen bzw. die Handbremse anzuziehen, rollte das Auto quer über die Straße und kam an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Dieses wurde durch den Aufprall abgerissen.

Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet

Ein Zeuge machte den Verursacher auf den Unfall aufmerksam und sagte ihm, dass er den Schaden bei der Polizei zu melden habe. Da der Zeuge Zweifel hatte, dass der 68-Jährige dies auch tun würde, rief er eine Stunde später bei der Polizei an und meldete den Unfall. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verursacher den Unfall noch nicht bei der Polizei gemeldet. Der Autobesitzer wird wegen Unfallflucht angezeigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 2000 Euro. (kar)

