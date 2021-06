Autobahn A8 bei Streitheim wegen Unfalls zeitweilig gesperrt

Es hat wieder einmal gekracht: Wegen eines Autounfalls ist die Autobahn auf Höhe des Zusmarshauser Ortsteils in halbseitig gesperrt.

Ein Unfall legte am Dienstagnachmittag zur Zeit des Berufsverkehrs den Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweilig lahm: Der Grund war laut Polizei ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einen Auto infolge von Starkregen und Hagel. Das hatte Auto hatte unmittelbar nach der Brücke zwischen Streitheim und Adelsried offenbar den Lastwagen touchiert. Dieser geriet auf der nassen Fahrbahn außer Kontrolle, drehte sich und rutschte an die Schutzplanke, die an dieser Stelle eine Böschung absichert. Diese Planke verhinderte, dass der Wagen die Böschung hinab stürzte, erklärte Robert Schmid, der Geschäftsführer der A8-Betreibergesellschaft Pansuevia, der zur Unfallstelle geeilt war.

A8 wird bei Streitheim in westlicher Richtung komplett gesperrt

Während der ersten Aufräumarbeiten wurden die A8 in Fahrtrichtung Westen einige Zeit sogar komplett gesperrt. Wegen der Bergungsarbeiten musste eine Fahrbahn noch gesperrt werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Neben dem Schaden an den Autos wurde die Schutzplanke auf einer Länge von 50 Metern beschädigt. Ob die Bankette ebenfalls beeinträchtigt wurde und ob Treibstoff ausgelaufen war, konnten Gutachter erst am Abend klären.

Rückstau von Streitheim bis über Augsburg-West hinaus

Es bildete sich ein langer Rückstau auf der A8 der sich bis über die Anschlussstelle Augsburg-West hinaus erstreckte. Gegen 18.30 Uhr wurde dann die Autobahn in westlicher Richtung erneut komplett gesperrt und die Autos über die Anschlussstelle Adelsried abgeleitet, so Robert Schmid, der Geschäftsführer des Autobahnbetreibers Pansuevia. Die Bergungsarbeiten dauerten noch bis in die Nachtstunden hinein. Er bat die Autofahrer den Autobahnabschnitt zwischen Adelsried und Zusmarshausen weiträumig zu umfahren. Im einsatz waren die Feuerwehren aus Horgau, Adelsried und Zusmarshausen sowie das Rote Kreuz Zusmarshausen.

Kurz zuvor hatte es auf der A8 in Fahrtrichtung München schon einmal einen Unfall gegeben. Auf dem Burgauer Berg kurz vor der Autobahnausfahrt geriet ein Fahrer mit seinem Auto wegen des starken Regens ins Schleudern und hat ein anderes Fahrzeug berührt. Die Feuerwehren Burgau und Zusmarshausen mussten die Unfallstelle von ausgelaufenem reinigen. Personen wurden nicht verletzt.