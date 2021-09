Zusmarshausen

vor 49 Min.

Bahnausbau: Besuchern des Info-Mobils geht es um Trassen und Lärmschutz

Der geplante Ausbau der Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg bereitet vielen Menschen in der Region Sorgen.

Plus Erstmals macht das Info-Mobil für den Bahnausbau in Zusmarshausen Halt. Dort befürchten viele Menschen, dass ihre Heimat unter die Räder kommt. Was ist da dran?

Von Katja Röderer

Ula heißt das Info-Mobil der Deutschen Bahn, das in diesen Wochen durch den Landkreis tourt. Es soll die Bürgerinnen und Bürger über den Stand der Dinge beim Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg informieren. Als das Info-Mobil jetzt auf dem Rathausplatz in Zusmarshausen haltmacht, ist vor allem ein Satz immer wieder zu hören: "Die Strecke steht ja eh schon fest", sind viele Besuchende überzeugt. Ist da was dran?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen