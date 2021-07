Bahnausbau Ulm-Augsburg: Erste Bodenerkundungen ab Januar in Zusmarshausen

Plus Alle 20 Kilometer ist ein Überholgleis entlang der neuen Ausbaustrecke zwischen Ulm und Augsburg geplant.

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg ist erneut Thema in der Marktgemeinderatssitzung in Zusmarshausen gewesen. Bislang wurden die möglichen Trassen noch nicht auf eine Breite von 20 Metern konkretisiert. Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) sprach von zwölf möglichen Trassen-Führungen, die derzeit im Gespräch seien.