Bauarbeiter verletzt sich in Zusmarshausen am Auge

Ein 25-Jähriger ist auf einer Baustelle in Zusmarshausen mit Hebelarbeiten beschäftigt. Plötzlich rutsch er mit dem Werkzeug ab.

Am Auge hat sich ein Arbeiter am Freitag auf einer Baustelle in der Waldstraße in Zusmarshausen verletzt. Der 25-Jährige wurde vorsichtshalber direkt in die Uniklinik eingeliefert.

Nach Auskunft der Polizei war der 25-Jährige um 9.25 Uhr mit Hebelarbeiten beschäftigt. Als er mit seinem Werkzeug versehentlich abrutschte, schnellte ihm dieser Hebel ins rechte Auge. Mit leichten Verletzungen wurde er vorsorglich zur Überprüfung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. (thia)