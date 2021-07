Baumstamm fällt 70-Jährigen in Zusmarshausen auf das Bein

Bei Baumfällarbeiten wird ein Mann unter einem Baum eingeklemmt und kann erst von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Baum ist in Zusmarshausen bei Fällarbeiten auf einen 70-jährigen Mann gefallen. Dabei wurde das Bein des Seniors eingeklemmt. Erst die Feuerwehr Zusmarshausen konnte ihn laut Polizei aus seiner misslichen Lage befreien.

Passiert ist der Unfall am Mittwoch um 15.15 Uhr. Der 70-Jährige arbeitete in seinem Garten an der Schloßstraße in Zusmarshausen mit der Motorsäge an dem Baum. Als dieser umfiel, wurde das linke Bein des Mannes unter dem Stamm eingeklemmt. Nach einer ambulanten Erstversorgung durch Rettungssanitäter wurde der Mann mit Verdacht auf eine Beinfraktur mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. (thia)